CСуд звільнив батька від покарання, обмежившись усним зауваженням

Городоцький районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо місцевого мешканця Андрія Євдокименка, 14-річний син якого написав нецензурні слова на підлозі біля кабінету заступника директора Городоцької школи №3. Батька учня звільнили від покарання, обмежившись усним зауваженням.

За матеріалами справи, 9 березня 14-річний школяр написав нецензурні слова на підлозі у коридорі школи Городоцької школи №3 І-ІІІ ст. під дверима заступника директора. За зверненням керівництва школи поліцейські склали на батька учня адміністративний протокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

У суді Андрій Євдокименко свою вину визнав та пообіцяв більше уваги приділяти вихованню неповнолітнього сина.

Суддя Наталія Яворська звільнила батька учня від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляції.