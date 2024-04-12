Жидачівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Віру Стемпіцьку, чий малолітній син цькує однокласників та вчителів. Матір хлопця й сама зневажливо спілкується з вчителями гімназії. Суд призначив їй 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у квітні 2024 року, малолітній син Віри Стемпіцької навчається у третьому класі Тейсарівської гімназії, що у селі неподалік Жидачева. Хлопець ображає вчителів, цькує однокласників, зневажливу поведінку демонструє і його мати. Поліція склала щодо Віри Стемпіцької протокол про адмінправопорушеня через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду жінка не прийшла.

У матеріалах справи є пояснення директорки цієї гімназії, яка розповіла, що 27 лютого 2024 року із матір’ю третьокласника вчергове відбувся конфлікт, вона ображала вчителів гімназії, матюкалась та погрожувала. Вчителі та батьки інших учнів також розповіли про поведінку сина Віри Стемпіцької, який цькує та штовхає дітей, а також ображає вчителів. Матір хлопця, за їхніми словами, не вирішує конфлікти, а «налаштовує сина проти інших дітей та вчителів».

Справу розглянув суддя Святослав Сливка, який дослідив матеріали та визнав матір третьокласника винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 грн штрафу. Також жінка має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.