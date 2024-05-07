Яворівський районний суд Львівщини визнав працівника районного ТЦК Романа Г. винним у нетверезій їзді. Військового зупинили за кермом легковика з ознаками наркотичного сп’яніння. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі, працівник РТЦК у Радехові Роман Г. 18 березня 2024 року керував автомобілем Renault Megane Coupe у Яворові з ознаками наркотичного сп’яніння (порушення мови, координації рухів, зірниці очей не реагують на світло). Військовий відмовився пройти перевірку у медзакладі, на нього склали протокол про нетверезу їзду.

У суді Роман Г. заперечив свою провину у їзді під наркотиками. За його словами, він не пройшов медичний огляд, бо поспішав. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали, зокрема відео з місця зупинки – на відео видно як Роман Г. підтвердив, що напередодні вживав наркотики.

Суддя визнала працівника ТЦК винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.