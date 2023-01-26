США надають Україні 31 танк Abrams

Сполучені Штати Америки надішлють до України танки Abrams M1A2, котрі мають складнішу оптику та елементи керування, ніж версія A1. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Версія M1A2 включає складну оптику та засоби керування, які допомагають командирам швидко відслідковувати дружні машини, ідентифікувати позиції противника та обробляти артилерійські запити. Версія A2 має також незалежний тепловізійний пристрій, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі за будь-якої погоди та умов бою.

Однак, 31 танк, запланований для України, не включатиме секретну суміш броні. Видання зазначає, що федеральна політика забороняє експортувати Abrams із «секретною бронею», яка містить збіднений уран, тому США позбавляють танки цієї броні, перш ніж продавати їх іншим країнам.

Що ж стосується термінів доставки танків, то баки до них збираються лише на одному заводі General Dynamics, котрий може виробляти 12 танків на місяць. Лінія зараз повна нових замовлень на танки для Тайваню та Польщі, і їх важко відкласти на другий план.

«Вони не прибудуть на поле бою протягом багатьох місяців або, можливо, років, враховуючи промислові обмеження в їх модернізації», – зазначає видання.

Серед іншого, Abrams має реактивний турбінний двигун, який потребує дорогого авіаційного палива JP-8, потребує ретельного обслуговування, а для їхньої роботи потрібна потужна інфраструктура, зокрема ремонтно-евакуаційні машини M88 для ремонту зламаних частин на полі бою.

Модель М1А2 Abrams має:

автономний тепловізійний панорамний приціл командира,

новий приціл навідника зі стабілізацією у двох площинах і безпечним для очей далекоміром,

нову командирську башту з 8 перископами (замість 6),

тепловізійний прилад спостереження для механіка-водія,

бойову систему IVIS з інформаційним-керуванням,

посилене бронювання,

боєкомплект на 42 снаряди.

Як інформував ZAXID.NET, США надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

У Пентагоні раніше заявляли, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність роботи з ними і високу вартість обслуговування.