Існує шість видів доплат для військових

Українські військовослужбовці можуть отримати шість видів доплат від 2 500 грн до 100 тис. грн. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв’ю для «Укрінформ», опублікованому у понеділок, 6 травня.

За словами Наталії Калмикової, перший вид доплат – 100 тис. грн. Вони передбачені для військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Також таку доплату можуть отримати ті, хто забезпечують здійснення заходів безпеки та оборони, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

«Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини», – розповіла Наталія Калмикова.

Другий вид доплати у розмірі 50 тис. гривень виплачують військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

«При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно», – зазначила Наталія Калмикова.

Наталія Калмикова зазначила, що перелік таких органів військового управління затверджує головнокомандувач ЗСУ або начальник Генерального штабу ЗСУ.

Третій вид грошової винагороди у розмірі 30 тис. грн виплачують військовослужбовцям за бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами.

Це стосується:

військових, що діють в угрупованнях Сил оборони держави, резерву головнокомандувача, розгорнутих пунктів управління Генштабу;

військових, що захищають об'єкти критичної інфраструктури;

військових, які забезпечують угруповання захисників, які перебувають у районах ведення бойових дій.

Четвертий вид доплати Кабмін затвердив нещодавно. Йдеться про 70 тис. додаткової грошової винагороди, які передбачені для військових, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом – у першому ешелоні оборони чи наступу. Також таку винагороду отримують військові, які виконують завдання в окупації або на території ворога.

П’ятий вид доплат у розмірі від 15 тисяч до 30 тис. грн передбачені для інструкторів у навчальних військових частинах.

Шостий вид доплат – чергові доплати для курсантів військових ВНЗ, вони складають 2 350 грн.