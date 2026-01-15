Андрій Сибіга обурився заявою Міжнародного комітету Червоного Хреста

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав «ганебною» заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо атак на об’єкти критичної інфраструктури України та Росії. Про це йдеться у повідомленні МЗС, опублікованому у четвер, 15 січня, у телеграм-каналі.

Міжнародний комітет Червоного Хреста у своїй заяві, що опублікована 14 січня, засудив «нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії». Гуманітарна організація зазначила, що через ці атаки без електроенергії, води та опалення залишились мільйони людей. Серед переліку постраждалих міст МКЧХ згадав російський Бєлгород.

«Напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені», – йдеться у заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На публікацію МКЧХ відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши її «ганебною». Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна діє у межах міжнародного гуманітарного права, а також вимушено обороняється від нападів Росії.

«Ця заява – ганебна. Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною [...] Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією», – наголосив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга зазначив, що до МЗС викличуть голову делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста для пояснень.

«Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності», – підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці через російські атаки. Також президент допустив скасування комендантської години на час надзвичайної ситуації.

Зазначимо, що за даними СБУ з жовтня 2025 року росіяни здійснили 256 атаки на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Найбільших обстрілів зазнали об’єкти теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

«Окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також росіяни завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України», – зазначили в СБУ.

Спецслужба зазначає, що з огляду на системність та послідовність ударів, дії росіян кваліфікували як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України). Наголошується, що стаття визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена відповідальність в українських та закордонних судах.