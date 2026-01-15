Законопроєкт впроваджує європейські гуманні цінності та забороняє жорстоке ставлення до домашніх і безпритульних тварин

У четвер, 15 січня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який впроваджує європейські гуманні цінності та забороняє жорстоке поводження з домашніми та безпритульними тваринами. Закон передбачає внесення змін до ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження» та доповнює основні принципи і правила захисту тварин. Про це інформує судово-юридична газета.

Прийнятий закон забороняє хірургічні операції без медичних показань заради зміни зовнішнього вигляду тварини. Йдеться про такі процедури, як кіпірування вух та хвостів, позбавлення голосу чи видалення зубів.

Також документ забороняє використання тварин у рекламі, виставках, змаганнях чи інших заходах без відповідних умов для їх утримання, а також якщо такі заходи загрожують життю та здоров’ю тварин. Забороняється примушувати тварину до перевищення природних можливостей та застосовувати методи, що спричиняють біль, страждання або пригнічують.

Передбачено і покарання за залишення тварин без нагляду або в безпорадному стані, бездіяльність власників. Також йдеться про належні умови утримання, годування та догляду за тваринами. Регулюються дії фізичних та юридичних осіб, що забезпечують притулок, контроль або нагляд за твариною.

Важливим терміном є юридичне визначення поняття «дохгантер» – це особи від 14 років, які умисно знищують тварин (отруєння, відстріл), пропагують або закликають до цього, незалежно від мотивів.

Закон регулюватиме також торгівлю тваринами, зокрема, забороняється продаж домашніх тварин як породистих, якщо вони не відповідають визначенню племінної домашньої тварини. Очікують, що це врегулює торгівлю у так званих «чорних розплідниках».

Згідно з законопроєктом, місцеві бюджети можуть виділяти гроші на програми поводження з безпритульними тваринами, створення та утримання притулків комунальної форми власності, а також на відшкодування витрат приватним притулкам.

На думку зоозахисників, проблема безпритульних тварин стала більш гострою у період повномасштабної війни. Напередодні активісти UAnimals закликали депутатів прийняти відповідний законопроєкт, який би міг посилити захист тварин.