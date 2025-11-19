На відео діти лікарки розфарбували кота кольоровими фломастерами

Буський районний суд оштрафував Володимира Назаровця – батька дівчинки, яка розфарбувала фломастерами домашнього кота. Він виклав відео із розфарбованим котом у ТікТок. Суд призначив йому 3400 грн штрафу.

На початку листопада 30-річний Володимир Назаровець виклав у ТікТок відео, на якому його молодша донька розфарбувала білого кота кольоровими фломастерами, а старша донька це знімала. Згодом це відео поширили користувачі тредс, звинувативши батька в жорстокому поводженні з твариною. Зʼясувалося, що він є чоловіком анестезіологині лікарні Святого Пантелеймона Першого ТМО.

Відео знущання з домашньої тварини викликало обурення в соцмережах. Після розголосу анестезіологиня спершу закрила сторінку, а потім опублікувала в сторіс свою версію подій, зазначивши, що відео з котом зняла старша донька, яка доглядала за молодшою. Згодом поліція розшукала родину та склала на батька два адмінпротоколи, а кота вилучили зоозахисники.

У постанові вказано, що інцидент трапився 31 жовтня. У суді Володимир Назаровець свою провину визнав і у вчиненому розкаявся. Його дружина розповіла, що того дня займалась хатніми справами, а старша донька доглядала за молодшою, яка малювала фломастерами. Згодом вона почала розфарбовувати кота, а старша донька зняла це на відео. Коли мама його побачила, то заборонила чоловіку викладати його в соцмережі, однак він все одно його опублікував.

Суддя Ігор Кос визнав Володимира Назаровця винним у жорстокому поводженні з тваринами (ст. 89 КУпАП) та невиконанні батьківських обовʼязків (ст. 184 КУпАП) і призначив 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

До слова, хоч зараз соцмережі лікарки та її чоловіка закриті, користувачі зберегли низку відео з ТікТок-сторінки Володимира Назаровця, на якому видно, що сімʼя систематично знущалась з домашніх тварин. На одному з відео коту заклеїли очі скотчем, наклавши веселу музику на ролик.