На відео діти лікарки розфарбували кота кольоровими фломастерами

Чоловік анестезіологині Першого ТМО опублікував у соцмережах відео, на якому їхні доньки знущалась із домашнього кота. Зокрема, дитина розмалювала хутро тварини кольоровими фломастерами. Після розголосу лікарка вибачилась за інцидент та повідомила, що на відео її старша донька приглядала за молодшою.

Відео у ТікТок опублікував чоловік лікарки Володимир Назаровець. На відео малолітня дівчинка розфарбовувала білого кота кольоровими фломастерами та тримала його за одну лапку. Крім цього, старша дівчинка за кадром також підіймала кота за одну лапку. На це відео в соцмережі тредс звернули увагу кілька користувачів.

Зʼясувалося, що на відео діти анестезіологині лікарні Святого Пантелеймона Христини. В описі її сторінки в інстаграмі було вказане саме це місце роботи, хоча пізніше вона цю інформацію з соцмереж прибрала. Її прізвище ZAXID.NET зʼясувати не вдалось, а сторінки її чоловіка в соцмережах видалені або закриті.

Відео знущання з домашньої тварини викликало обурення в соцмережах. Після розголосу анестезіологиня спершу закрила сторінку, а потім опублікувала в сторіс свою версію подій. За її словами, на відео з розфарбованим котом її старша донька наглядала за молодшою.

«Я ці дії також засуджую, вони для мене також неприпустимі, тому, що я їх не вчу так поводитись із тваринами. Я хочу вибачитись за поведінку своїх доньок. Я з ними провела виховну розмову», – розповіла лікарка.

У коментарі ZAXID.NET речниця Першого ТМО Карина Швець повідомила, що наразі лікарка перебуває в декретній відпустці та не веде медичну практику.

«Ми засуджуємо будь-яке неприйнятне відношення до тварин. Це суперечить тим цінностям гуманності й емпатії, на яких тримається наша робота. Ми поважаємо закон і віримо, що кожна подібна ситуація має бути розслідувана належним чином, тому очікуємо на з’ясування всіх обставин і діятимемо відповідно до чинного законодавства», – зазначила Христина Швець.

Анестезіологиня повідомила, що якщо зоозахисні організації захочуть забрати її кота, то вона готова йому їх віддати. Втім вона наголосила, що буде частіше спілкуватися зі своїми дітьми, аби не допустити надалі знущання з тварин.

«Ми вже передали інформацію нашим юристкам, вони вже готують заяву до поліції, щоб цю ситуацію не залишили без реагування», – повідомила правозахисна організація UAnimals.

За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція розпочала перевірку.