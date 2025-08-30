Юрій Гуменяк працює дитячим психологм у дитячій лікарні Святого Миколая

Учасниця київського гурту Karoon Лєра Карун, яка веде в соцмережах свій блог, поскаржилась на кібербулінг від львівського психолога Юрія Гуменяка, який працює в дитячій лікарні Святого Миколая. Він писав образливі коментарі щодо зовнішності дівчини, аргументуючи, що робить це у вільний від психології час.

У пʼятницю, 29 серпня, Лєра Карун опублікувала в соцмережах відео, в якому показала скріншоти образливих коментарів від Юрія Гуменяка. Дівчина додала, що давно лікує клінічну депресію й образливі коментарі від психолога не прийнятні.

«Нікого не слухайте, ви прекрасна. Мене теж не слухайте», – написав він, уточнивши, що він психолог лише на прийомі, а у вільний час займається, чим забажає. Згодом він також написав, що дівчина маніпулює емпатією, натомість у нього «викликають жалість собачки і котики, а люди з проблемами в змозі змінити своє життя».

«Якщо боїтеся правди, то вам до психологині, терапевтині, яка буде казати вам те, що ви хочете почути», – написав Юрій Гуменяк.

На сторінці Юрія Гуменяка вказано, що він член Міжнародної асоціації психотерапії аддикції, психолог і член Української спілки психологів. Прикметно, що після розголосу Юрій Гуменяк прибрав зі сторінки в інстаграмі згадку, що він працює психологом у Першому ТМО.

На сторінці Лєри Карун в тік-ток на інцидент відреагувала пресслужба лікарні. Лікарня перепросила за коментарі працівника та зазначила, що за цим фактом проводять службове розслідування. Крім цього, лікарня окремо сконтактувала з блогеркою

«Для нас така поведінка є неприйнятною. Наразі триває службова перевірка та розгляд його подальшої роботи в нашій установі», – повідомили в лікарні.

Після розголосу Юрій Гуменяк написав у коментарях під відео блогерки із реакцією лікарні, що це був недолугий жарт і що вона мала б бути готова до хейтерських коментарів, записуючи відео для соцмереж.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до пресслужби Першого ТМО, однак на момент публікації відповіді не отримав.