Втікачі з країни одягнули форму медпрацівників

На Закарпатті затримали львів’янина, який перевозив ухилянтів до кордону у машині швидкої. Як зʼясувалося, він працює у приватній клініці, а його клієнтами є чоловіки з Житомирщини та Київщини. Як повідомили у Держприкордонслужбі, інцидент трапився близько 1 ночі 8 березня на ділянці контролю прикордонників Мукачівського загону.

«Правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль швидкої допомоги. Окрім водія, в транспортному засобі перебували ще двоє чоловіків у формі медпрацівників. Документів на транспортний засіб, а також документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу у них не було», – повідомляє ДПСУ.

Як з’ясували прикордонники, 32-річний водій швидкої – мешканець Львова, він справді працює в одній із приватних медичних клінік та займається перевезенням хворих. За 1000 доларів він погодився доставити у прикордоння двох чоловіків. Далі вони планували потрапити в Румунію поза пунктами пропуску. Порушники зізналися, що за нелегальний перетин кордону кожен з них повинен був заплатити переправникам по 11 тисяч доларів.

Водія швидкої затримали та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 332 КК України. Документи передали у Рахівську поліцію. Оперативники Мукачівського загону встановлюють усіх причетних до незаконного переправлення через кордон.