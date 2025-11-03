Донька знущалася над кошеням, а батько знімав все на відео

Поліція Львівщини розшукала батька, який виклав відео у ТікТок, де його дитина розмалювала кота кольоровими фломастерми. Поліцейські склали два адмінпротоколи на 30-річного мешканця Золочівщини за жорстоке ставлення до тварин та за неналежне виховання дитини.

Чоловік анестезіологині Першого ТМО Володимир Назаровець в жовтні опублікував у ТікТок відео, на якому їхні доньки знущалась із домашнього кота. Дитина розмалювала тварину кольоровими фломастерами, окрім цього старша донька підіймала кота за одну лапку.

У середу, 3 листопада у поліції зазначили, що на Володимира Назаровця склали два адмінпротоколи – за те, що він не виконує обов’язки щодо виховання дитини та за жорстоке поводження з тваринами. Обидва порушення передбачають штрафи від кількох тисяч гривень. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.

Володимир Назаровець передав кошеня зоозахисникам, а відео у ТікТок видалив. Зі соцмереж чоловіка зрозуміло, що у сімʼї є лабрадор.

Нагадаємо, анестезіологиня повідомила, що якщо зоозахисні організації захочуть забрати її кота, то вона готова йому їх віддати. Втім вона наголосила, що буде частіше спілкуватися зі своїми дітьми, аби не допустити надалі знущання з тварин.