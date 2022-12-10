Сполучені Штати Америки більше не наполягають на тому, щоб Україна не завдавала ударів по цілях на території Росії. Позиція США змінилася після того, як Росія завдала численних ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Про це повідомила впливова британська газета Times з посиланням на джерело в Пентагоні.

Зазначається, що США тепер менше занепокоєні тим, що українські військові б'ють по цілях на території Росії і що ці удари можуть призвести до ескалації конфлікту.

«Ми не кажемо Києву: "Не завдавайте ударів по росіянах". Ми не можемо говорити їм, що робити. Те, як вони використовуватимуть свою зброю, залежить від них. Але коли вони використовують надані озброєння, ми наполягаємо тільки на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій», – сказав співрозмовник у Пентагоні.

За його словами, єдине обмеження для України – не робити спроби вбивства конкретних громадян Росії. Й наразі, зазначає видання, Україна цих вимог дотримується.

Раніше повідомлялося, що Україна просить США передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.

Нагадаємо, 5 грудня у Росії майже одночасно пролунали вибухи на військовому аеродромі «Дягілєво» в Рязанській області та авіабазі «Енгельс» Саратовської області. На обох об’єктах базуються ракетоносці. За даними американського видання The New York Times, вибухи у російських аеропортах спричинили безпілотники, запущені з території України. Українська влада офіційно ці вибухи не коментувала.