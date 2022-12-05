Вранці в понеділок, 5 грудня, низка російських Telegram-каналів повідомили про атаку безпілотника на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області Росії. Саме з цього аеродрому стратегічні бомбардувальники завдають масованих ракетних ударів по Україні. Водночас місцеві жителі також повідомили про те, що чули сильний вибух.

«За попередніми даними, вранці 5 грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Також поранення отримали дві особи – їх було доставлено до лікарні», – повідомив прокремлівський канал «База», не уточнивши, про який саме аеродром йдеться.

Telegram-канал російського пропагандистського телеканалу RT уточнив, що вибух стався в місті Енгельс, поблизу аеродрому.

Також про атаку повідомили російські канали, які називають себе опозиційними. Один із таких каналів Astra повідомив, що невстановлений безпілотник упав на злітну смугу авіабази «Енгельс-1». Згідно з цією інформацією, внаслідок атаки пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано.

Водночас місцеві сайти пишуть, що вибухи було чутно як в Енгельсі, так і в Саратові. Керівник Саратовської області Роман Бусаргін пізніше сказав, що в житлових кварталах ніяких надзвичайних ситуацій не було, а обстановку на військових об’єктах перевіряють відповідні структури.

На аеродромі «Енгельс-2» Росія тримає дальні стратегічні ракетоносії Ту-95 і Ту-160. За останні дні там виявили близько 20 таких літаків, а також паливозаправники.

Аеродром «Енгельс-2», як і «Енгельс-1», розташований на одній і тій самій авіабазі.