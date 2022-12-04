Підрозділ повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗСУ збив російський гелікоптер Ка-52, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російський гелікоптер збив підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади близько 14:00 в неділю, 4 грудня.

«Ювелірна робота нашої ППО. Ця російська пташка більше нікому не нашкодить», – зазначили у підрозділі.

Ка-52 «Алігатор» – російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Може забезпечувати розвідку цілей, вогневу підтримку десанту, патрулювати та супроводжувати військові колони.

Нагадаємо, станом на ранок 4 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони знищили вже 281 літак, 263 гелікоптери, 1 573 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 531 крилату ракету та 210 засобів ППО російських військ. Детально про втрати ворога читайте тут.