На аеродромі «Дягілєво» дислокуються ракетоносці

На авіабазі під Рязанью стався вибух. Про це вранці 5 грудня повідомили місцеві мешканці в соцмережах та прокремлівські ЗМІ.

Вибухи пролунали на авіабазі «Дягілєво» в однойменному селищі Рязанської області. Проросійське видання «РИА Новости» з посиланням на представника екстрених служб, на аеродромі під Рязанню повідомило, що попередньо, сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Наразі відомо про трьох загиблих і шестеро постраждалих.

«Також у результаті надзвичайної події пошкоджено літак», – ідеться в повідомленні.

За даними Liga.net, на цій базі дислокуються ракетоносці Ту-95МС та Ту-22М3, що здатні випускати ракети з відстані понад 1000 км.

Нагадаємо, що вранці 5 грудня стало відомо про атаку безпілотника на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області Росії. Саме з цього аеродрому стратегічні бомбардувальники завдають масованих ракетних ударів по Україні.