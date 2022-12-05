Російські ЗМІ повідомили про вибух авіабазі під Рязанню
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На авіабазі під Рязанью стався вибух. Про це вранці 5 грудня повідомили місцеві мешканці в соцмережах та прокремлівські ЗМІ.
Вибухи пролунали на авіабазі «Дягілєво» в однойменному селищі Рязанської області. Проросійське видання «РИА Новости» з посиланням на представника екстрених служб, на аеродромі під Рязанню повідомило, що попередньо, сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Наразі відомо про трьох загиблих і шестеро постраждалих.
«Також у результаті надзвичайної події пошкоджено літак», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 5 грудня стало відомо про атаку безпілотника на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області Росії. Саме з цього аеродрому стратегічні бомбардувальники завдають масованих ракетних ударів по Україні.