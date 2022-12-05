Повітряні сили ЗСУ опублікували фото наслідків удару по аеродрому РФ в Рязанській області

Повітряні сили Збройних сил України опублікували фотографії наслідків удару по аеродрому із стратегічною авіацією «Дягілєво» в Рязанській області РФ. Вибухи на цьому аеродромі пролунали майже одночасно з вибухами на аеродромі «Енгельс» Саратовської області.

Військові опублікували фотографії наслідків удару по російському військовому аеродрому в Рязанській області, прокоментувавши: «Рязань. Скорбім».

На фото видно пошкоджений бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і вантажівка, поруч із якою сліди крові.

Раніше російські ЗМІ повідомили про атаку дрона на авіабазу «Енгельс» у Саратовській області. Про інцидент на аеродромі в Рязанській області повідомлялось в контексті «вибуху бензовоза».

Трохи згодом російське міноборони заявило, що у понеділок були атаковані аеродроми і «Дягілєво» в Рязанській області, і «Енгельс» Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.