Партія стала рекордною передачею бронетранспортерів від волонтерів

Фонд Сергія Притули закупив 101 бронетранспортер, серед яких – Spartan, на які збирали кошти з листопада 2022 року. Початково фонд збирав гроші на 50 бронетранспортерів. Перші 24 гусеничні машини вже передали військовим.

Про завершення збору та закупівлю бронетранспортерів повідомив Сергій Притула у п'ятницю, 3 березня. За його словами, фонд закупив рекордну кількість одиниць бронетехніки, не враховуючи урядові постачання та військову допомогу країн-партнерів.

«За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації! 101 бронетранспортер», – повідомив Сергій Притула у Тwitter.

За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації!



101 бронетранспортер.



Першу партію з 24 вже передали військовим.



Так і зафіксуємо: 24/101. pic.twitter.com/WmFJ4NMKGd — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) March 3, 2023

Першу партію з 24 бронетранспортерів вже передали військовим. Координаторка фонду у Львові Меланія Подоляк уточнила, що організація збирала гроші на 50 бронетранспортерів, проте донатів від українців та західних партнерів вистачило на 101 машину. Окрім бронетранспортерів Spartan, до партії озброєння увійшли бронетранспортери Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434 та Samson.

Зазначимо, фонд Сергія Притули зібрав необхідну суму на для придбання 50 бронетранспортерів за півтора дня від старту збору. Один бронетранспортер коштує приблизно 3,8 мільйона гривень.