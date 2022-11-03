FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер британської армії

Український волонтер Сергій Притула у четвер, 3 листопада, оголосив про закінчення збору на британські бронетранспортери Spartan.

Притула у своєму відеозверненні, розповів, що за півтори доби його фонду перерахували 236 млн грн, і цього вистачить на покупку не 50 Spartan, як планувалося, а 60.

«Українці, ви просто неймовірні! І ніхто, ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ ... 236 млн грн ми зараз фіксуємо на рахунках і зупиняємо збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 "Спартанів", і десь 2,6 млн грн у нас залишається на ще один проект», – заявив Притула, додавши, що наступний збір буде відбуватись «на щось дуже хороше і дуже броньоване».

FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер британської армії. Розроблений як варіант БТР сімейства Combat Vehicle Reconnaissance.

Spartan оснащений бензиновим двигуном 4.2 xk Jaguar. Довжина становить 5,16 метра, а ширина — 2,48 метра. Транспортний засіб може перевозити сім осіб у складі трьох членів екіпажу та чотирьох пасажирів або двох членів екіпажу та п'яти пасажирів.

БТР озброєний одним 7,62-мм кулеметом L37A1 і може мати чотири диморозрядники з кожного боку. На додаток до ролі БТР, він також використовується як несучи транспортний засіб для ракет Swingfire. Він може розвивати максимальну швидкість 96 км/год і має запас ходу 510 кілометрів.

Нагадаємо, на початку жовтня за добу Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали 352 млн грн гривень на закупівлю ударних дронів-камікадзе RAM ІІ UAV для потреб ЗСУ.

А у серпні за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.