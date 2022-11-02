За зібрані кошти закуплять гусеничну техніку для ЗСУ

Благодійний «Фонд Сергія Притули» оголосив новий великий збір коштів на закупівлю британських бронетранспортерів Spartan для української армії. За тиждень – з 2 до 8 листопада – фонд планує зібрати 200 млн грн.

«Скоро будуть дощі і сніги. Це означає, що нашим військовим буде вкрай необхідна гусенична техніка, бо на колісній далеко не поїдеш. Все, що є броньоване на гусеницях, має бути у нас. Ми шукаємо і знаходимо. Це британські спартани. Давайте для нашої армії купимо дуже багато броньованої техніки», – закликав вранці 2 листопада Сергій Притула.

Ну що, готові?!!!



Це дуже важливий мегазбір!

Усі подробиці у відео. Але, якщо коротко, то ТРЕБА БРАТИ!!!



Тотальний репост!!!



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Paypal

serhiy.prytula.kyiv@gmail.com pic.twitter.com/f7B9Ugr1GN — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 2, 2022

Мета збору – назбирати впродовж тижня 200 млн грн на 50 бронетранспортерів Spartan.

Реквізити для переказів: ПриватБанк, МоноБанк та Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Нагадаємо, на початку жовтня за добу Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали 352 млн грн гривень на закупівлю ударних дронів-камікадзе RAM ІІ UAV для потреб ЗСУ. А у серпні за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.

Додамо, 1 листопада благодійний фонд «Повернись живим» також оголосив про початок збору 325 млн грн для придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів «ШАРК» української компанії Ukrspecsystems.