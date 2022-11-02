Сергій Притула оголосив збір на 50 британських бронетранспортерів
За тиждень фонд планує назбирати 200 млн грн
Благодійний «Фонд Сергія Притули» оголосив новий великий збір коштів на закупівлю британських бронетранспортерів Spartan для української армії. За тиждень – з 2 до 8 листопада – фонд планує зібрати 200 млн грн.
«Скоро будуть дощі і сніги. Це означає, що нашим військовим буде вкрай необхідна гусенична техніка, бо на колісній далеко не поїдеш. Все, що є броньоване на гусеницях, має бути у нас. Ми шукаємо і знаходимо. Це британські спартани. Давайте для нашої армії купимо дуже багато броньованої техніки», – закликав вранці 2 листопада Сергій Притула.
Мета збору – назбирати впродовж тижня 200 млн грн на 50 бронетранспортерів Spartan.
Реквізити для переказів: ПриватБанк, МоноБанк та Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Нагадаємо, на початку жовтня за добу Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали 352 млн грн гривень на закупівлю ударних дронів-камікадзе RAM ІІ UAV для потреб ЗСУ. А у серпні за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.
Додамо, 1 листопада благодійний фонд «Повернись живим» також оголосив про початок збору 325 млн грн для придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів «ШАРК» української компанії Ukrspecsystems.