За зібрані кошти куплять розвідувальні безпілотні комплекси, розроблені українськими фахівцями

Благодійний фонд «Повернись живим» оголосив про початок наймасштабнішого збору коштів у своїй історії – 325 млн грн для придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів «ШАРК» української компанії Ukrspecsystems. Цю ініціативу «Око за око» фонд запускає спільно з компанією OKKO.

За 325 млн грн планують закупити 25 безпілотних комплексів, до яких входять: 75 БПЛА, 25 прохідних авто Torsus від Pulsar Expo, обладнаних пунктами управління та 25 пускових установок.

«У рамках проекту ми придбаємо не просто розвідувальні безпілотники, а унікальну розробку, створену фахівцями нашого Фонду, виробниками БПЛА «Укрспецсистемс» і компанією Pulsar Expo, що забезпечує проект спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами. Кожен із 25 комплексів — це два БПЛА «ШАРК», наземна станція управління на базі повнопривідного авто і катапульта або пускова установка. У загальну вартість проекту також входять плюс ще 25 додаткових БПЛА, які будуть у резерві для оперативної заміни втрачених під час боїв», — пояснив директор воєнного департаменту «Повернись живим» Андрій Римарук.

Щоб долучитися до благодійної ініціативи, водіям автівок треба заправитися пальним PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра 1 грн автоматично буде передаватися на «ШАРК».

За дві години після оголошення акції вдалося назбирати 300 тис. грн. Відстежувати лічильник збору коштів можна на сайті компанії ОККО.

Додаткові донати можна переказувати безпосередньо за реквізитами фонду.