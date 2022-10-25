З початки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, що розпочалось 24 лютого, до фонду «Повернись живим» на потреби захисників України перерахували понад 5 млрд грн. Про це повідомили у фонді.

За цей час волонтери забезпечили радіостанціями 150 батальйонів. У рамках цього було закуплено 14837 радіостанцій.

5 000 000 000 гривень ви нам довірили із 24 лютого!



Відчуваємо вдячність і відповідальність перед кожним, хто разом із нами підсилює армію із 2014 року, робитиме це до повної перемоги у війні з і навіть після.



У що втілили кошти – дивіться у відео pic.twitter.com/KJVQw5PTCj — Повернись живим (@BackAndAlive) October 25, 2022

Також закуплено:

3736 засобів тепловізійної оптики, що закрили потреби 100 підрозділів

3311 квадрокоптерів, 141 безпілотний авіаційний комплекс. Кожен п’ятий БПЛА на фронті – від «Повернись живим»

514 автомобілів і 11 броньовиків

шість тренажерів для операторів ПЗРК «Ігла», на яких навчили вже 2000 бійців

1989 планшетів із програмою ГРК Armor;

«Відчуваємо неймовірну вдячність і відповідальність перед кожним, хто дає нам для допомоги війську від кількох гривень до мільйонів. Хто разом із нами підсилює армію із 2014 року, робитиме це до повної перемоги України у війні з Росією і навіть після», – зазначили волонтери.

Як інформував ZAXID.NET, 17 жовтня благодійний фонд «Повернись живим» повідомив про запуск нового проекту спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони. Ініціатива, яка вже вийшла у частині їхніх соцмереж під пілотною назвою «Бавовна у Москві», пов’язана з роботою на дальні дистанції.

У травневому інтерв'ю ZAXID.NET керівник «Повернись живим» Тарас Чмут розповідав, що одразу після 24 лютого фонд офіційно закуповував товари подвійного призначення. Але вже наприкінці березня фонд став першою в Україні благодійною організацією, яка офіційно має можливість закуповувати зброю з-за кордону для потреб ЗСУ.