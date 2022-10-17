Ініціатива з пілотною назвою «Бавовна у Москві» пов’язана з роботою на дальні дистанції

Благодійний фонд «Повернись живим» повідомив про запуск нового проекту спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони. На сторінці фонду у понеділок, 17 жовтня, повідомили, що ініціатива, яка вже вийшла у частині їхніх соцмереж під пілотною назвою «Бавовна у Москві», пов’язана з роботою на дальні дистанції.

Зазначається, що команда фонду працює над проектом близько двох місяців, а днями вже «фінально його законтрактувала».

Детальнішу інформацію про проект та його вартість пообіцяли повідомити пізніше. Та зазначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити «на великий бум».

«Але фінансова складова проекту вже реалізована. Тож закликаємо вас долучатися до системної допомоги Силам оборони України», – зазначено у повідомленні.

Долучитися до допомоги можна за посиланням.