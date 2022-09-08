11 автомобілів Fighter2 передадуть 36-ій бригаді морської піхоти, яка брала участь в обороні Маріуполя та заводу «Азовсталь»

Фонд «Повернись живим» придбав 11 бронеавтомобілів. На проект вдалося зібрати 2,3 млн євро. 11 автомобілів Fighter2 передадуть 36-ій окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського, яка брала участь в обороні Маріуполя та заводу «Азовсталь». Загальна сума угоди – 2 млн 321 тис. євро.

«Команда Фонду передає ці бронеавтомобілі 36-й бригаді морської піхоти, яка, на жаль, втратила всю свою техніку та значну частину людей у боях за Маріуполь. Тож ми вирішили долучитися до відновлення боєздатності цього легендарного зʼєднання української армії. І, окрім техніки, яку морпіхам передала держава, додатково посилити 36-ту бригаду легкими бронеавтомобілями», — розповів директор військового департаменту фонду Андрій Римарук.

Фото фонду «Повернись живим»

Автомобілі вже прибули в Україну та відразу вирушили на фронт.

У фонді розповіли, що 11 бронеавтомобілів LC79 APC-SH Fighter2 придбали за кордоном. Вони виготовлені у США на базі позашляховика Toyota Land Cruider 79, відповідають вимогам Європейського комітету стандартизації (CEN) та мають рівень захисту BR6.

Зазначається, що ці бронеавтомобілі стали фактично першим товаром військового призначення, який вдалося оформити для «Повернись живим» у Державній службі експортного контролю. Директор фонду Тарас Чмут розповів, що закупівлю вдалося здійнити власними силами з третьої спроби, після двох невдалих, які намагалися провести через одного з українських спецекспортерів.

Броневтомобілі Fighter2 витримують влучання куль калібрів 5,56х45мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 та 7,62х51 мм на відстані не менше 10 метрів та вибух двох ручних протипіхотних гранат DM51. Окрім цього, мають турель для розміщення озброєння, зокрема, кулеметів різних калібрів та автоматичних гранатометів, на кшталт американського Mk.19. У десантному відсіку може поміститися 6 людей. Панцерник обладнаний посиленою підвіскою та 4,5 літровим восьмицилідровим турбованим дизельним двигуном потужністю 195 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість у 100 км/год. Бронеавтомобіль має два захищені паливні баки по 90 л та запас ходу у 800 км.

Також у фонді розповіли, що робота триває далі.

«Наступний рівень – це спеціальні броньовані машини. Запит на подібну техніку з військ величезний. На жаль, ціна теж немаленька, тому ми обмежені в ресурсах, але команда «Повернись живим» буде продовжувати шукати можливості закуповувати не тільки нові пікапи, а й машини подібного класу, і можливо більш потужні зразки – MRAP, бронетранспортери: колісні чи гусеничні з значно більшим потенціалом на полі бою», – зазначив Тарас Чмут.

Відео фонду