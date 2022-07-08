Латвійські дрони-розвідники Atlas корегують артилерійський вогонь навіть у складних метеоумовах

Благодійний фонд «Повернись живим» закупив для Збройних сил України 300 військових дронів Atlas від однойменної латвійської компанії. Для фонду це перша масова закупівля дронів подібного класу, спеціально розрахованих на потреби військових.

Фонд закупив 100 комплексів Atlas за 5 мільйонів євро. Ці комплекси загалом мають не лише три сотні дронів, але й планшети і ретранслятори до них.

У фонді розповіли, що дрони Atlas використовують для розвідки та корегування вогню артилерії. Вони також мають захищені канали зв'язку.

Видання «Мілітарний» пояснює, що такі комплекси ведуть розвідку в реальному часі та можуть працювати як за простих, так і за складних метеорологічних умов. Ці дрони виробляли саме для військових потреб.

Перші комплекси вже працюють на фронті та допомагають бійцям Сил спеціальних операцій. Фонд «Повернись живим» пообіцяв найближчим часом оприлюднити подробиці про виробництво цих дронів, інформацію про підготовку українських інструкторів у Латвії, а також відео для навчання користування Atlas для аеророзвідників.

Фонд «Повернись живим» діє з 2014 року – від початку російської агресії на Донбасі. Від початку повномасштабної війни фонд вже зібрав для ЗСУ понад 3,6 млрд грн, а також кілька мільйонів доларів у криптовалюті. Детальну інформацію для охочих здійснити благодійний внесок на рахунок фонду можна знайти на його сайті.