Вже вдалося зібрати 64 млн грн, їх вистачить на придбання двох комплексів Warmate

Генштаб ЗСУ і платформа United24 оголосили збір коштів на проект «Армія дронів». На першому етапі планують закупити 200 БПЛА для повітряної розвідки. Планується, що ці безпілотники зможуть літати до 24 годин на відстань 160 км, залишаючись при цьому майже непомітними для ворога.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на етапі підготовки проекту було проведено спільну роботу з Генштабом та захисниками, щоби зрозуміти їхні запити та потреби на передовій. За результатами зустрічей сформували запит: потреба в дронах, якими би можна було закрити всю лінію фронту шириною близько 2470 км. Це дозволить моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і в подальшому зберегти якомога більше життів військових.

«Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу й внести свій донейт у два кліки через платформу U24. Або задонатити нам власний дрон», – повідомив Федоров.

Також він зазначив, що комплексна програма з UNITED24 дозволить не тільки закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів.

Федоров зазначив, що до ініціативи вже долучився Monobank. Усього за декілька днів вдалося зібрали понад 64 млн грн, яких вистачить на придбання двох безпілотних авіаційних комплексів Warmate.

Нагадаємо, раніше за три доби українці зібрали гроші на чотири Bayraktar для ЗСУ. Але турецька компанія Baykar повідомила, що безкоштовно передасть Україні три Bayraktar.