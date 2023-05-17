Українці за 12 годин перерахували до Фонду Сергія Притули 14 млн грн для купівлі засобів, які мають захищати від безпілотників системи протиповітряної оборони. Про це сам Притула повідомив у Facebook.

«Вдалося акумулювати 14 179 341, 31 гривень. Тож ППО матиме надійний захист від російських "Ланцетів". А позаяк зібрали традиційно більше, то й більше допомоги зможемо надати. Придбаємо ще більше захисту, тепер вже і для зенітних ракетних полків», – написав він.

Для захисту від можливих ударів російських безпілотників по системах ППО фонд закупить алюмінієві, легкозбірні телескопічні щогли, які будуть встановлені навколо засобів ППО. На них натягується сітка, яка зупинятиме російські дрони та баражуючі боєприпаси.

Притула оголосив збір коштів на протиланцетні засоби вранці 17 травня. Завданням було якомога швидше зібрати на цю потребу 10 млн.грн.

«У нас амбітна ціль – "прикрити" комплекси чотирьох зенітних ракетних бригад "протиланцетними засобами". Ми закуповуємо сотні 10-метрових алюмінієвих телескопічних щогл та металеві сітки, щоб вберегти пускові установки, радіолокатори підсвіту, пункти бойового управління ЗРК. А головне – вберегти життя та здоров’я наших героїв, які тримають небо», – писав тоді він.

Притула наголосив, що такі прості конструкції себе добре зарекомендували і вже апробовані в бойових умовах.