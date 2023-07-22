Волонтер Сергій Притула повідомив, що продає на аукціоні знамениту карту з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова із роздробленою на частини Російською Федерацією. Відповідний аукціон Притула оголосив увечері в п’ятницю, 21 липня.

«Більше року наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону... Настав час знаменитої "карти Буданова". Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР», – написав Притула у Facebook.

Аукціон буде відбуватись 23.07 у прямому ефірі на Facebook-сторінці та ютуб-каналі Притули. Початок о 19:00.

Волонтер також повідомив, що уже є перша ставка розміром у 400 000 грн: «Від неї і будемо відштовхуватися під час онлайн-аукціону».

Водночас Притула закликав представників бізнесу зателефонувати йому й озвучити свої ставки, а торги відбуватимуться безпосередньо у прямому ефірі. Більше про аукціон він розповів у відео.

Цей аукціон проходить у рамках великого збору на придбання 5 комплексів БПЛА EOS для ГУР. У рамках цього збору фонд Притули зобов’язався за тиждень зібрати 120 млн грн.