«ОКО ЗА ОКО» – це спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду «Повернись живим»

Мережа ОККО та Фонд «Повернись живим» передали підрозділам тероборони першу партію зброї – 200 крупнокаліберних кулеметів, які закуплено завдяки ініціативі «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів».

«Комплектація крупнокаліберними кулеметами – це тільки перший із етапів у рамках цього проєкту, далі на черзі – 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів. Ініціатива триває, решта зброї в процесі – каже СЕО ОККО Василь Даниляк. – Дякуємо усім нашим клієнтам, які переходять на пальне марки Pulls, і треба відзначити, дуже активно переходять. Упевнений, вже найближчим часом акумулюємо всю необхідну суму та повністю закриємо нагальну потребу сил ТрО у цих видах озброєнь».

Проєкт стартував у квітні 2023 року. Його мета – закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на 200 кулеметів калібру 12,7 мм, 300 мінометів калібру 82 мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Цієї зброї вистачить, щоб забезпечити в належних обсягах 31 бригаду ТрО, які нині захищають Україну. Зараз зібрано близько 60% від необхідної суми.

«За допомогою цих крупнокаліберних кулеметів ми можемо вражати противника на досить далекій відстані, настільки, що він не має змоги вразити нас, – коментує командир кулеметного розрахунку з позивним «Фанат». – Зокрема, на відстані до 800 метрів ми можемо знешкоджувати не тільки ворожу піхоту, а й легку бронетехніку, а також повітряні цілі на низькій висоті, придушувати вогневі точки, опорні пункти противника».

«Завдяки колаборації фонду та компанії, бригади територіальної оборони посилюють свої вогневі спроможності на полі бою новою зброєю. Це вже другий наш спільний з ОККО проєкт, який працює на перемогу. Зараз ми разом озброюємо до зубів наші сили територіальної оборони. А перед тим підсилили ЗСУ безпілотними розвідувальними комплексами «ШАРК», – коментує директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Нагадуємо, що «ОКО ЗА ОКО» – це спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду «Повернись живим», у рамках якої з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО перераховується по 1 гривні на потреби ЗСУ. Підтримати проєкт також можна, переказавши донат на спецрахунок ініціативи.