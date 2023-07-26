На сьогодні на передовій вже працює 14 розвідкомплексів «ШАРК»

Мережа ОККО та фонд «Повернись живим» на днях передали ще 3 розвідкомплекси «ШАРК» військовим, кошти на виробництво яких вдалося закумулювати завдяки спільній ініціативі «ОКО ЗА ОКО».

Цього разу комплекси отримали 44 окрема артилерійська бригада, один з розвідувальних підрозділів Сил оборони, який наразі працює на Півдні, та 190 навчальний центр ЗСУ. Так, станом на сьогодні на передовій вже працює 14 розвідкомплексів. Ще 11 вже закуплені і готуються до передачі.

За підтримки «ШАРКів» на передовій знищено багато ворожої техніки на десятки мільйонів доларів, серед них самохідні пускові установки БУК-М2, БУК-М3, буксовані артилерійські гармати різних типів, САУ, танки, вкрай рідкісна ворожа РЛС «Яструб АВ» тощо.

«ШАРКи» на передовій допомагають знищувати ворожу техніку / Фото ОККО

Кожен розвідкомплекс складається з 2-х безпілотників з якісними відеокамерами, які здатні здійснювати трекінг цілі навіть при швидкості об’єкта у 100 км/год, пускової установки-катапульти, а також наземної станції управління, інтегрованої у прохідне авто.

Крім того, в рамках ініціативи закуплено 25 додаткових бортів для швидкої заміни втрат на передовій. 10 з них вже передано виробником «Укрспецсистемс».

Нагадаємо, «ОКО ЗА ОКО» – це спільна ініціатива ОККО і «Повернись живим», яка тривала з 1 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року. Зокрема, з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО у цей період, по 1 гривні перераховувалося на «ШАРКИ». Зараз компанія та фонд за аналогічною механікою працюють вже з другою ініціативою – «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів». На сьогодні 50% від необхідних 400 млн грн на озброєння бригад територіальної оборони вже акумульовано.