FPV-дрони планують доукомплектувати після придбання

Ініціатива United24 спільно з фондом «Повернись живим» та банком monobank оголосила про початок збору коштів на 10 тис. дронів-камікадзе для ЗСУ. На озброєння планують зібрати 235 млн грн, повідомив у понеділок, 14 серпня, міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Йдеться про FPV-дрони, які придбають за кордоном. Збір 235 млн грн на безпілотники назвали «Операція «Єдність»».

«FPV-дрони придбаємо за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн грн. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій», – повідомив Михайло Федоров.

Ті, хто долучаться до збору, мають змогу отримати платинову картку monobank, військові артефакти від фонду «Повернись живим» та зустріч з амбасадорами United24. Зокрема розігруються:

100 платинових карток банку, на п'ятьох з яких лежать 100 тис. грн;

10 квитків на зустріч з амбасадорами United24;

20 військових артефактів від фонду.

За годину від початку збору було зібрано вже 20 млн грн. Долучитися до збору можна тут.