Дрони роблять на одному з підземних виробництв в Україні

Служба безпеки України оприлюднила відео і фото зі своїми надводними дронами SeaBaby («Морський малюк»). Публікація з’явилася після того, як голова СБУ Василь Малюк у коментарі СNN заявив, що ці дрони атакували Керченський міст у липні, великий десантний корабель «Оленогорський горняк» і танкер SIG.

За словами очільника СБУ, дрони роблять на одному з підземних виробництв в Україні. «Морський малюк» може нести бойовий заряд від 450 до 850 кілограмів. Він додав, що над розробкою цих дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери й айтішники.

Для ураження російського десантного корабля і танкера SIG було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. Голова СБУ наголосив, що всі уражені цілі є «цілком законними», відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

За словами Малюка, західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але «активно переймають унікальний досвід СБУ».

Нагадаємо, що раніше цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі «опинилися під загрозою», а Україні вдалося знайти «слабку ланку».

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.