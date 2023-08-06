Корабель дислокувався в Новоросійську, де розташований найбільший чорноморський нафтовий порт Росії

Після атаки надводних дронів на російський військовий корабель «Оленегорский горняк» 4 серпня, експорт російської нафти з порту Новоросійська опинився під загрозою. Про це повідомило видання Financial Times у неділю, 6 серпня.

Російський порт у Новоросійську, який є головним експортером нафти окупантів через Чорне море, може зменшити обіг через атаку на «Оленегорский горняк». Раніше порт експортував 600 тис. барелів російської нафти на день, проте експорт може знизитися через атаки.

На думку видання, атака безпілотника на корабель викличе занепокоєння у США та на Заході, оскільки є ризик пошкодження інфраструктури нафтового хабу. Попри санкції, російська нафта продовжує експортуватися на світовий ринок та регулює ціни дешевою продукцією.

Журналісти FT повідомили, що Білий дім прагне зберегти російську нафту на ринку, аби уникнути зростання світових цін на паливо. Різкий підйом цін може завдати шкоди світовій економіці, пояснило видання. Окрім того, адміністрація президента США Джо Байдена прагне залишити ціни на нафту стабільними до президентських виборів, які відбудуться 2024 року.

Нагадаємо, 4 серпня морський дрон ЗСУ пошкодив російський корабель«Оленегорский горняк». Внаслідок атаки корабель похилився та імовірно, має пробоїну.

Британська розвідка назвала атаку на судно значним ударом по російському флоту, який базується в акваторії Чорного моря. Раніше значну частину флоту росіяни перевели до Новоросійська, який атакували дрони.