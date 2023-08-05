Десантний корабель другий за розміром після потопленого крейсера «Москва»

Пошкодження великого десантного корабля Військово-морського флоту РФ «Оленегорский горняк», який у ніч з 3 на 4 серпня атакували надводні дрони ЗСУ, є значним ударом по російському флоту, який базується в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у суботу, 5 серпня, у прес-службі міністерства оборони Великої Британії.

Внаслідок атаки безпілотників на військово-морську базу окупантів в Новоросійську десантник «Оленегорский горняк» похилився набік. СБУ підтвердила, що причетна до спецоперації, яку здійснювала спільно з українськими ВМС.

«Зображення судна, нахиленого під кутом 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті, або що зусилля екіпажу по ліквідації пошкоджень були неефективними. Це суттєвий удар по Чорноморському флоту, який раніше через високу загрозу обстрілів Севастополя передислокували більшість своїх підрозділів до Новоросійська», – повідомили у прес-службі британського Міноборони.

Міністерство оборони зазначило, що десантний корабель «Оленегорский горняк» важить 3600 тонн та 113 м завдовжки. Він є найбільшим десантником після потопленого 13 квітня 2022 року крейсера «Москва».

Зазначимо, наступного дня, 5 серпня, окупанти заявили про обстріл їхнього нафтового танкера SIG, який рухався з Туреччини. Судно атакували надводні дрони, які спричинили пробоїну в комерційному судні. За даними українських ЗМІ, до атаки причетні СБУ та ВМС. Голова СБУ Василь Малюк відреагував на атаку дронів, заявивши, що такі спецоперації є законними, оскільки проходять у територіальних водах України.