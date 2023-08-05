Танкер є одним із найпотужніших російських нафтоперевізників

Уночі на 5 серпня у Керченській протоці, де розташований Кримський міст, невідомі морські безпілотники атакували російський танкер, який перевозить хімічні речовини. Внаслідок атаки танкер SIG отримав пошкодження, повідомили у суботу, 5 серпня, російські пропагандистські канали.

За даними російських медіа, корабель SIG під російським прапором прибув з Туреччини. Внаслідок атаки морських дронів-камікадзе корабель отримав пошкодження, які не дозволяють йому нормально рухатися.

У російських пропагандистських каналах опублікували аудіозапис, на якому, імовірно, розмовляють моряки танкера. За їхніми словами, судно перебуває на плаву, проте через пробоїну не може переміщатися самостійно.

NV із посиланням на власні джерела в СБУ, повідомило, що танкер атакували в межах спецоперації СБУ та Військово-морського флоту. Повідомляється, що морський дрон ніс приблизно 450 кг тротилу. Внаслідок влучання на російському танкері відбулося загоряння, оскільки він був навантажений нафтопродуктами. Також видання оприлюднило відео моменту влучання в російський танкер.

Речник російської окупаційної влади Запорізької області Владімір Рогов повідомив, що судно йшло від берегів Сирії, куди «доставляло нафтопродукти для потреб російського угрупування». Рогов традиційно звинуватив українську армію в атаці. Водночас офіційного підтвердження чи спростування з боку української влади не було.

Згодом російські медіа оприлюднили інформацію про те, що танкер SIG отримав пробоїну в районі машинного відділення. Водночас загрози затоплення судна немає.

До російського судна, яке перебуває на південному підході до Керченської протоки, направили два судна. Йдеться про рятувальний буксир «Меркурій» та науково-дослідне судно «Імпульс».

Зазначимо, танкер SIG, спущений на воду у 2014 році, є одним із найпотужніших російських суден, які транспортують нафту та інші хімічні продукти. Саме це судно доставляло авіапаливо з окупованого Криму до Сирії, за що США внесли його до санкційних списків у 2019 році.