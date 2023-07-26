Росіяни можуть обстрілювати і цивільні судна

Росія займається підготовкою морського та авіаційного флоту для блокування акваторії Чорного моря та знищення кораблів. Така підготовка почалася після виходу країни із зернової угоди 17 липня, що може означати атаки і на цивільні судна з українським зерном, повідомили у прес-службі Military Media Center у середу, 26 липня.

Російські ЗС активізували підготовку як морських, так і повітряних сил у Чорному морі, через акваторію якого пролягав так званий «зерновий коридор» для експорту українського збіжжя до країн, які його потребують. Росіяни проводять навчання щодо блокування окремих морських районів.

«Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України», – повідомив мілітарний медіацентр.

У Military Media Center додали, що, окрім цього, окупанти продовжують вдосконалювати оборонну систему тимчасово окупованого півострова Крим. Зокрема йдеться про Армянський та Перекопський напрямки.

До слова, 25 липня речниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі. За її словами, це може бути як атакою іноземного судна, в якій окупанти звинуватять Україну, так і атакою з палуби самого судна, яке нібито йтиме під іноземним прапором. Раніше про можливість атаки під чужим прапором повідомили і в США, зазначивши, що це пов'язано з виходом Росії із зернової угоди.