Росія, ймовірно, готує операцію під чужим прапором у Чорному морі. Це може бути як атакою іноземного судна, в якій РФ звинуватить Україну, так і атакою з палуби самого судна, яке нібито йтиме під іноземним прапором. Про це під час телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.​

«Скоріш за все йдеться про те, що ними може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну – це класична практика окупантів», – пояснила Гуменюк.

За її словами, саме так російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря.

«Там де навколо Кримського півострова навігація все ще продовжується. І там вона досить жвава. Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів окупації Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний», – додала спікерка.

Як пояснила Гуменюк, саме там Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів – підводних чи надводних, або навіть збройної ракетної атаки.

«Спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну», – констатувала вона.

Раніше спікер Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі низки ударів РФ по Одесі, дунайській інфраструктурі та відмові від «зернової угоди».

До слова, за даними британської розвідки, росіяни розмістили сучасний корвет «Сєргєй Котов» у південній частині Чорного моря. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

За даними розвідки, є реальна можливість того, що корвет стане частиною групи завдань для перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, направляються до України. Також на думку експертів, Чорноморська зернова ініціатива зменшувала участь Чорного моря у війні. Тепер же існує реальна загроза збільшення інтенсивності та масштабів насильства у цьому регіоні.