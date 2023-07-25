Росія готує нові провокації у Чорному морі

У Сполучених Штатах Америки заявили, що мають інформацію про те, що російські військові можуть готувати у Чорному морі операцію під чужим прапором. Про це на брифінгу в понеділок, 24 липня, сказав речник Державного департаменту США Меттью Міллер, пише «Укрінформ».

Це відбувається на тлі обстрілів Одеси та загалом атак на портову інфраструктуру. Міллер нагадав про те, що РФ в односторонньому порядку вийшла з «зернової угоди» і почала відкрито погрожувати суднам, що діють у міжнародних водах.

«Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони, очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували судам, що діють у міжнародних водах, після чого сьогодні відбулася атака на Дунаї», – зазначив речник Держдепу.

За його словами, без відновлення морських шляхів немає «ідеального рішення», яке б дозволило Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії «зернової угоди».

Зазначимо, що раніше директор ЦРУ Вільям Бернс також говорив, що РФ може готувати провокацію під «чужим прапором» у Чорному морі. Не виключено, що держава-агресор атакує цивільні судна, аби звинуватити у цьому Україну. За даними ЦРУ, зараз Росія розглядає різні варіанти провокацій в акваторії Чорного моря.

Як інформував ZAXID.NET, у російському міноборони раніше пригрозили, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, вважатимуться такими, що перевозять військові вантажі. Таким чином, Росія вважатиме їх «законною військовою ціллю».