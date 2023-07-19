РФ загрожує всім судам, які прибуватимуть до українських портів

Російське міноборони заявило, що у зв'язку з припиненням «зернової угоди» згортається гуманітарний коридор у Чорному морі, з 00:00 четверга, 20 липня, всі судна, які прямують до українських портів, розглядатимуться як «потенційні перевізники військових вантажів». Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитують російські ЗМІ у середу, 19 липня.

Російське воєнне відомство видало інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку з припиненням «чорноморської ініціативи».

«17 липня МЗС РФ оголосило, що припинення «зернової угоди» означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору і закриття спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі», – пише російський «Интерфакс».

Відповідно, країни прапора таких суден вважатимуться «залученими» у війну на боці київської влади , заявило військове відомство, зазначивши також, що «низку морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства».

«З 00:00 мск 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У МЗС Росії поскаржилися, що жодну із вимог Росії не було виконано, зокрема підключення підсанкційного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, дозвіл на ввезення до Росії запчастин та обладнання для виробництва сільгосппродукції та добрив, «розмороження» закордонних рахунків російських компаній, тощо.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Він доручив Міністерству закордонних справ підготувати українські офіційні сигнали до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли, що також готові продовжувати «зернову ініціативу».