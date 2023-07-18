Президент України Володимир Зеленський надіслав листи турецькому лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану та генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі, тобто без Росії. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні 17 липня.

«Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану», – наголосив Зеленський.

За його словами, у межах ініціативи було експортовано майже 33 млн тонн агропродукції до 45 держав світу. На країни Африки та Азії припало 60% експорту.

«Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У МЗС Росії поскаржилися, що жодну із вимог Росії не було виконано, зокрема підключення підсанкційного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, дозвіл на ввезення до Росії запчастин та обладнання для виробництва сільгосппродукції та добрив, «розмороження» закордонних рахунків російських компаній, тощо.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Він доручив Міністерству закордонних справ підготувати українські офіційні сигнали до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли, що також готові продовжувати «зернову ініціативу».