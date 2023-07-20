Раніше Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди»

Кремль вже давно планував відмовитися від продовження зернової угоди, і використав масштабну дезінформаційну кампанію, щоб приховати справжню причину свого виходу. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Великої Британії,

«17 липня Росія не продовжила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично звело нанівець угоду, яка, попри війну, забезпечувала безпечний прохід суден, що вивозили зерно з України. Росія прагне стримувати всі торговельні судна з українських портів», – заявили у відомстві.

На думку розвідки, Росія, ймовірно, ухвалила рішення вийти з цієї угоди деякий час раніше, оскільки вирішила, що угода більше не відповідає її інтересам

У міноборони додали, що Росія замаскувала це рішення дезінформацією, стверджуючи, що її вихід з угоди натомість пов’язаний із занепокоєнням, що цивільні судна знаходяться під загрозою через українські міни та що Україна використовувала зерновий коридор у військових цілях. При цьому росіяни не надали жодних доказів для цих тверджень.

У відомстві також вважають, що погрози від міноборони Росії атакувати всі судна, які наближаються до України, оскільки ті, нібито «перевозять зброю» свідчать про більш активну роль у зриві будь-якої торгівлі, яка триває. Водночас дії росіян можуть бути під загрозою через українські надводні дрони та крилаті ракети берегової оборони.

Нагадаємо, Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У МЗС Росії поскаржилися, що жодну із вимог Росії не було виконано, зокрема підключення підсанкційного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, дозвіл на ввезення до Росії запчастин та обладнання для виробництва сільгосппродукції та добрив, «розмороження» закордонних рахунків російських компаній тощо.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Він доручив Міністерству закордонних справ підготувати українські офіційні сигнали до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли, що також готові продовжувати «зернову ініціативу».