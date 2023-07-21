Під час навчань російські окупанти в Чорному морі показово обстріляли український корвет «Тернопіль», потопивши його. Це судно росіяни вкрали у 2014 році, під час окупації українського Криму, повідомило у п'ятницю, 21 липня, видання «Мілітарний».

Міноборони Росії опублікувало відео навчань у Чорному морі, під час яких військовослужбовці обстріляли судно ракетами корабельного базування. Стрільби відбулися за участі ракетного катера «Івановєц» Чорноморського флоту РФ у північно-західній акваторії моря.

Фото знищення корвету "Тернопіль" опублікувало Міноборони РФ

За даними «Мілітарного», корабель, який уразили росіяни, схожий на «Тернопіль». Цей корвет окупанти вкрали у 2014 році в Криму.

«Судячи з характерного профілю, мішенню для окупантів став корвет проєкту 1124М "Тернопіль", захоплений під час окупації Криму. Ракета влучила у середню частину корабля вище ватерлінії та здетонувала. Окупанти не показали остаточні результати від прямого попадання ракети, проте корабель, імовірно, затонув», – повідомили у виданні.

Так корвет "Тернопіль" виглядав під час служби у ВМС України

Зазначимо, станом на 2014 рік корвет «Тернопіль» був найновішим судном такого класу в Україні. Його спустили на воду у березні 2002 року. На кораблі було встановлено 76-мм артустановку АК-176, два спарених 533-мм торпедних апарати та реактивний бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2».

У березні 2014 року росіяни в Криму намагалися змусити моряків на корветі здатися. Через два дні окупанти захопили судно, а капітан корабля Максим Ємельяненко перейшов на бік Росії. Він став єдиним з екіпажу, хто зрадив присягу.