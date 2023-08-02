Попри заяви росіян, що атаку відбили, ЗМІ оприлюднили перехоплення розмови щодо евакуації моряків

Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки безпілотників на кораблі російського Чорноморського флоту, які можуть бути залучені до зернової блокади після виходу Росії із зернової угоди. Моделі безпілотних катерів, про атаку яких повідомило російське міноборони, не перебувають на озброєнні української армії, повідомив у середу, 2 серпня речник ВМС України Дмитро Плетенчук «Радіо Свобода».

Напередодні, 1 серпня, міноборони Росії звинуватило Україну в атаці катерів-камікадзе на кораблі «Сєргєй Котов» і «Васілій Биков». Атака нібито сталась у південно-західній частині Чорного моря, де кораблі патрулювали акваторію, імовірно, для перешкоджання проходу суден зернової угоди.

«Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце, військово-морські сили не мають ніякого стосунку», – повідомив Плетенчук.

За даними міноборони Росії, атака безпілотників була безуспішною, і катери знищили. Водночас видання «Бабель» із посиланням на власні джерела в секторі безпеки та оборони повідомило, що росіяни, які перебували на одному з цих кораблів, попросили про евакуацію постраждалих моряків. За даними видання, це може свідчити, що один з кораблів таки було пошкоджено.

«До евакуації задіяли гелікоптери Ка-29, яким наказано доставити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого воєнно-морського училища Севастополя», – повідомив «Бабель».

Також видання оприлюднило перехоплену розмову між екіпажами вертольотів, в якій йдеться щонайменше про одного загиблого російського військового та ще п'ятьох постраждалих внаслідок атаки. Також повідомляється, що серед атакованих суден може бути контейнеровоз Sparta-IV, який возив із Сирії зброю. У перехоплення росіяни обговорюють необхідність присутності прикордонника для розмитнення вантажу, проте якого саме, не уточнюють. Імовірно, що вантажем може бути саме товар зі Sparta-IV.

За даними джерела видання, попри заяви росіян, що контейнеровоз є цивільним, на ньому встановлена крупнокаліберна зброя, а також присутній військовий контингент. Це є грубим порушенням міжнародного права та фактично робить корабель військовою ціллю.

До слова, саме кораблі «Сєргєй Котов» і «Васілій Биков» перебували в акваторії Чорного моря, де проходили перші кораблі з Ізраїлю, Туреччини, Греції та Грузії, яким вдалося прорвати зернову блокаду Росії. Кораблі були за 340 км на північний захід від тимчасово окупованого кримського Севастополя, та, імовірно, брали участь у зерновій блокаді, яку Росія запровадила після виходу із зернової угоди 17 липня.

Попри блокаду, перший корабель прорвав зернову блокаду Росії та зайшов в українські води Дунаю 31 липня. Слідом за ним до українських портів зайшли ще три кораблі. Усі вони рухалися прямим маршрутом. Цивільні судна супроводжував протикорабельний літак НАТО Р8, а розвідку здійснював БПЛА Forte12 RQ-4.