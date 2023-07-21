Проект із виробництва та купівлі снарядів для БПЛА триватиме два роки

Кабінет міністрів України дозволив експериментальний проект із виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до українських БПЛА. Пропозиція надійшла від Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри, повідомив у п'ятницю, 21 липня, представник уряду Тарас Мельничук.

Ухвала Кабміну дозволяє запровадити експериментальний проект із виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників та бойових частин безпілотних систем. Проект буде реалізовуватися два роки, до 2025 року.

«Погоджено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем», – повідомив Тарас Мельничук.

За його словами, уряд також затвердив план реалізації проекту. Водночас що саме планують зробити та наскільки планують збільшити обсяги постачання боєприпасів, Тарас Мельничук не уточнив.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи ухвалу Кабміну, пояснив, що новий проект покликаний мінімізувати застосування саморобних конструкцій для дронів, які використовують українські військовослужбовці, наражаючи себе на небезпеку. Відтепер, за словами міністра, компанії зможуть отримати офіційний статус виробника.

«Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів. Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги компаніям з їх виробництва», – повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, 10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про початок будівництва завод із виробництва «Байрактарів». Будівництво розпочалось на тлі підписання між Україною і Туреччиною меморандуму про виробництво БПЛА 8 липня.