Станція RPS-7 Inhul здатна виявляти радари, системи ППО та літаки на великій відстані

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про випробування української станції радіоелектронної розвідки РПС-7 «Інгул». За словами Резнікова, станція RPS-7 Inhul здатна виявляти радари, системи ППО та літаки на великій відстані.

«Отримання цієї інформації критично важливе для артилерії, яка полює на російську військову техніку, наголосив міністр оборони.За його словами, зараз станція проходить тестування перед офіційною передачею українській армії...», – заявив Резніков.

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023

«Дуже компактна, легка конструкція, така міні-"Кольчуга".Я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони в принципі», – уточнив Резніков, додавши, що станція радіорозвідки стане на озброєння після випробування.

Резніков висловив сподівання, що найближчим часом Міноборони отримає офіційний звіт від бригади, яка буде використовувати нову станцію, і що РПС-7 «Інгул» пройде усі випробування і стане на озброєнні української армії.