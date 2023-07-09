Нові152 мм снарядами, які виготовлені на підприємствах Укроборонпрому

Україна виробила в червні 2023 року більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Bloomberg зазначає, що Україна майже припинила виробництво артилерійських і мінометних боєприпасів після розпаду Радянського Союзу, а після повномасштабного вторгнення Росії запаси швидко вичерпалися. Унаслідок цього країна стала залежною від постачань союзників.

Тепер, Україна намагається швидко наростити внутрішній випуск боєприпасів. Так, у червні країна виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Камишін пояснив, що артилерія та міномети є основними у битві, яку він називає «Другою світовою війною з безпілотниками».

Також швидше почали сходити з конвеєрів і українські протитанкові комплекси «Стугна-П». Нарощування виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але, за словами Камишина, це займе 3-6 місяців. Очільник міністерства з питань стратегічних галузей промисловості наголосив, що прагне знову зробити Україну великим експортером зброї.

«Ми маємо бути амбітними, тому що в нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу», – заявив Камишін.

Bloomberg нагадує, що у 2012 році Україна стала четвертим у світі експортером зброї.