Європейський Союз досяг тимчасової угоди, щоб пришвидшити виробництво боєприпасів на підтримку України, повідомила в п’ятницю, 7 липня, прес-служба Ради ЄС 7 липня.

Як йдеться в повідомленні, угоду уклали керівництво Ради, яку зараз очолює Іспанія, та представники Європейського парламенту на виконання Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

«Узгоджений захід терміново мобілізує 500 мільйонів євро з бюджету ЄС (за поточними цінами), щоб підтримати нарощування потужностей для виробництва боєприпасів типу "земля-земля", артилерійських боєприпасів та ракет», – заявили у Раді ЄС.

Цей крок втілить у життя третю частину плану, який узгодила Рада ЄС у березні 2023 року, аби забезпечити довгострокове постачання боєприпасів «на підтримку України і країн ЄС». Як заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, угода «зміцнить і пришвидшить власне виробництво боєприпасів і ракет у Євросоюзі».

Узгоджені правила запроваджують інструмент, який надаватиме підтримку зміцненню потужностей для промислового виробництва боєприпасів і ракет у Євросоюзі (включно з їх постачаннями). Така фінансова підтримка надаватиметься у формі грантів на різні типи дій, які сприятимуть зусиллям європейської оборонної промисловості щодо збільшення її виробничих потужностей та усунення виявлених прогалин.

Крім того, нові правила потенційно полегшать доступ до фінансування для компаній ЄС у галузі боєприпасів і ракет через так званий «Фонд нарощування виробництва». Цей фонд покликаний полегшити компаніям, які виробляють боєприпаси та ракети, доступ до державного та приватного фінансування, щоб пришвидшити інвестиції, необхідні для збільшення виробничих потужностей.

Тепер тимчасову угоду мають схвалити Рада ЄС і Європарламент. Очікується, що вона набуде чинності до кінця липня.