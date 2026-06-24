Український розвідувальний дрон Sweetheart з дальністю 150 км

Українська defence-tech компанія «Генерал Черешня» розробила розвідувальний дрон Sweetheart, що здатний долати відстань до 150 км. Наразі безпілотник проходить бойові випробування. Про це у середу, 24 червня, повідомив «Мілітарний» з посиланням на компанію.

Однією з переваг Sweetheart є те, що для його запуску не потрібне спеціальне обладнання. Безпілотник здатний злітати поштовхом з руки. Дрон важить 4 кг, може долати відстань до 150 км та перебувати у повітрі до трьох годин. Також він вирізняється низьким рівнем шуму: на висоті 50–70 метрів його практично не чути із землі, через що ворогу складніше його виявити.

Sweetheart обладнаний цифровою системою відеозв’язку, поворотною камерою з функцією масштабування та лазерним далекоміром. Особливу увагу під час розробки приділили стійкості каналів зв’язку до ворожого радіоелектронного впливу.

Очікується, що нова українська розробка коштуватиме приблизно у шість разів менше, ніж аналогічні дрони-розвідники.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«За такої вартості військові не боятимуться втрачати борт, а в окремих випадках зможуть свідомо відправляти його в один кінець заради отримання критично важливої розвідувальної інформації», – цитує «Мілітарний» засновника компанії «Генерал Черешня» Ярослава Гришина.

Серійні поставки Sweetheart плануються вже восени цього року. Наразі дрон проходить бойові випробування.

Нагадаємо, 8 червня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні розробили дрони, здатні автономно перехоплювати ударні безпілотники типу «шахед». Розробка вже пройшла успішні випробування у бойових умовах на Харківщині.