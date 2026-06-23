Юрій Гамар є мером Самбора із 2015 року

Міського голову Самбора Юрій Гамара відсторонили від посади. Про це у фейсбуці у вівторок, 23 червня, повідомив активіст і колишній депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій. Також відсторонення Юрія Гамара підтвердили власні джерела ZAXID.NET.

«Вищий антикорупційний суд, апеляційна палата залишила без розгляду апеляційну скаргу, вже колишнього міського голови Самбора, без розгляду. Ця постанова набирає законної сили з дня її проголошення, тобто сьогодні», – йдеться у дописі Курія.

Нагадаємо, що 23 червня 2026 року апеляційна палата ВАКС підтвердила рішення суду про цивільну конфіскацію кросовера Audi Q7, яким користувався мер Самбора Юрій Гамар. Цим рішенням було визнано необґрунтованим актив, яким користувався мер, та ухвалено стягнути його в дохід держави (цивільна конфіскація).

Мова про кросовер Audi Q7 (2023 року випуску), який у 2023 році придбала донька посадовця, але, за даними НАБУ і САП, авто використовував лише Юрій Гамар. Правоохоронці стверджують, що у Юрія Гамара та членів його сім’ї не було законних доходів для купівлі цього авто.

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Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, його можна оскаржити у Касаційному цивільному суді Верховного Суду.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку.

ZAXID.NET звертався по коментар до Юрія Гамара, але він пообіцяв поспілкуватись з журналісткою пізніше, оскільки чекав на інформацію від адвоката щодо сьогоднішнього засідання. Після цього він на дзвінки не відповідав.

59-річний Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора. Переміг на виборах у 2020 році як самовисуванець, місцеві вибори у 2015 році він виграв як кандидат від партії «Воля». До цього працював викладачем фізкультури у Самбірському технікумі економіки та інформатики.