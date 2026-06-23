Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора

У вівторок, 23 червня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення про конфіскацію автомобіля Audi Q7, яким користувався мер Самбора Юрій Гамар.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін рішення ВАКС від 29 вересня 2025 року. Цим рішенням було визнано необґрунтованим актив, яким користувався Самбірський міський голова Юрій Гамар, та ухвалено стягнути його в дохід держави (цивільна конфіскація).

Мова йде про автомобіль Audi Q7 (2023 року випуску) вартістю 4,2 млн грн. НАБУ та САП з’ясували, що у 2023 році донька мера набула у власність це авто, але ним користувався виключно Юрій Гамар. У подальшому задля уникнення конфіскації автомобіль переоформили на третю особу – колишнього підлеглого Гамара (працівника комунального підприємства).

«Він міг вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля. Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів», – повідомила САП.

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Апеляційна палата ВАКС погодилася з доводами прокурора та відмовила у задоволенні апеляційної скарги Юрія Гамара. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення. Його можна оскаржити у Касаційному цивільному суді Верховного Суду.

60-річний Юрій Гамар двічі обирався мером Самбора. Переміг на виборах у 2020 році як самовисуванець, місцеві вибори у 2015 році він виграв як кандидат від партії «Воля». До цього працював викладачем фізкультури у Самбірському технікумі економіки та інформатики.